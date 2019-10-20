Brexit: Лондон запустил план Yellowhammer

В воскресенье министр по особым поручениям Майкл Гоув в эфире телеканала Sky News сообщил о запуске британским правительством плана Yellowhammer. Чрезвычайный план был разработан на случай "жесткого" Brexit. Власти Великобритании не уверены, что ЕС предоставит стране очередную отстрочку выхода из союза.

"Это означает, что мы готовимся выйти без сделки", — пояснил Майкл Гоув.

По словам министра, в воскресенье правительство Великобритании соберется на чрезвычайное заседание, пишет ТАСС.

Запустить аварийный план власти Соединенного королевства заставило решение Палаты представителей. Депутаты парламента обязали правительство попросить у Евросоюза переноса Brexit для принятия законов, исключающих выход без сделки.