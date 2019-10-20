Назначенный в июле киевский губернатор попросился в отставку

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке. Фото заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского он опубликовал в воскресенье в своем Facebook.

Бно-Айриян был назначен на должность киевского градоначальника в июле этого года. До этого он работал заместителем директора национальной компании "Укрэнерго", трудился в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Кроме того, Бно-Айриян занимал пост ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД Украины.

Это уже вторая за последнее время отставка в команде Зеленского. 27 сентября пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины решил покинуть Александр Данилюк. Он возглавлял СНБО с 28 мая, до этого был министром финансов.