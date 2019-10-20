Диетологи уточнили, что нельзя есть даже иногда

Испанские диетологи опровергают расхожее утверждение о том, что есть можно все, но в меру, перечислив шесть продуктов, которые стоит полностью исключить из рациона. Об этом пишет испанская La Vanguardia.

Это, например, продукты из белой муки высших сортов — ее стоит заменить на цельнозерновую. В процессе очистки муки уничтожаются клетчатка и другие питательные вещества. Также такие продукты имеют более высокий гликемический индекс и поэтому хуже насыщают, говорит диетолог Мария Мерино. Также из-за резких повышений и падений уровня глюкозы в крови организм превращается в "американские горки", что истощает ресурс поджелудочной железы и может закончиться диабетом.

Также следует отказаться от еды, которая позиционируется как легкая, диетическая, низкокалорийная, не содержащая сахара. В продуктах, обозначенных как не содержащие сахара, обычно содержится жир, и наоборот, к тому же в большинстве случаев еда остается высококалорийной.

Рекомендуется избегать колбасных изделий, так как в большинстве случаев они содержат лишь около 50 процентов ветчины, а остальное — "добавки, крахмал и другие безумные наполнители". Диетолог исключает из списка запрещенных продуктов только иберийскую ветчину — хамон иберико — при условии умеренного и нечастого потребления.

Рекомендуется отказаться от обезжиренных молочных продуктов — лучше употреблять натуральные, так как они более сытные и питательные, а также содержат больше витаминов.

Никогда даже в умеренных количествах не рекомендуется употреблять в пищу выпечку, снэки, безалкогольные напитки и полуфабрикаты — продукты глубокой переработки, как правило содержащие большое количество сахара, транс-жиров, соли и добавок.

Не рекомендуется к употреблению и переработанное мясо. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения недавно включила колбасы, гамбургеры и другое переработанное мясо в группу "веществ, вызывающих у людей рак", так что лучше полностью отказаться от их употребления. Также ВОЗ классифицировала красное мясо как "вероятно канцерогенное", так что Мария Мерино рекомендует максимально ограничить его потребление и есть его один раз в неделю или еще реже.

Также опрошенные изданием диетологи советуют полностью отказаться от употребления алкоголя — помимо так называемых "пустых калорий", не содержащих никаких питательных веществ, спиртное приводит к "неучтенным" смертельным случаям, начиная с ДТП и заканчивая насилием над близкими. Также алкоголь способствует развитию более чем 50 видов рака.