Патриарх Кирилл объяснил, для чего нужна Церковь

Без деятельности Русской православной церкви потенциал русского народа не может раскрыться полностью, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, чем сильнее потенциал, тем сильнее дух народа, от которого зависит воплощение любой героической идеи. Ведь защита отечества в первую очередь происходит на уровне человеческой души.

Митрополит призвал православных заботиться об укреплении веры у детей и молодежи и не отдавать их дьяволу, который разрушает человеческую душу.

Сейчас патриарх Кирилл находится с визитом в Брянской митрополии. Ожидается, что он посетит детский онкогематологический центр Брянской областной детской больницы, передает РИА Новости.