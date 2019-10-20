В Тюмени загорелся завод "ПолимерПласт"

В Тюмени в воскресенье, 20 октября, возник пожар на территории завода "ПолимерПласт". На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, после чего было ликвидировано открытое горение. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, пишет ТАСС.