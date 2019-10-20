В Германии загорелся поезд с футбольными болельщиками

Специальный поезд, доставлявший болельщиков "Фрайбурга" домой из Берлина, загорелся во время движения. Все пассажиры были эвакуированы.

Болельщики "Фрайбурга" отправились на матч их команды с берлинским "Унионом" на специальном поезде. Дорога в столицу прошла без происшествий, но на обратном пути в одном из вагонов произошло воспламенение. К счастью, своевременные спасательные мероприятия помогли избежать серьезных последствий. Несколько пассажиров были госпитализированы с незначительными ожогами.

"Унион" также пришел на помощь болельщикам гостей. Всем им был предоставлен ночлег. В воскресенье все пассажиры поезда были доставлены домой автобусами.