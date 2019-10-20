Трагедия в Красноярском крае: пять разрушенных дамб, и все незаконные

В результате прорыва на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае разрушены в общей сложности пять незаконно возведенных дамб. Это выяснилось в ходе допросов задержанных директора золотодобывающего предприятия "Сисим", начальника и мастера горного участка этой организации, свидетелей и очевидцев, а также в результате изучения изъятой в ходе обысков и запрошенной у контролирующих органов документации.

Выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели, сообщает Следственный комитет. Установлено, что дамбы, возведенные с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, были построены незаконно и без каких-либо разрешительных документов. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке сильным потоком воды было разрушено еще четыре.

Следователи также установили, что горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. При этом начальник участка сообщил следователю, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающего предприятия неподалеку от деревни Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошел в ночь на 19 октября. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Более 40 рабочих удалось спасти. В медицинские учреждения госпитализированы 14 пострадавших. Ранее был найден живым пропавший при прорыве дамб тракторист-бульдозерист.