Японки Аояма и Сибахара выиграли "Кубок Кремля" в парном разряде

В Москве близится к завершению юбилейный, 30-й теннисный турнир "Кубок Кремля". Японки Сюко Аояма и Ена Сибахара стали победительницами в женском парном разряде.

В финале Аояма и Сибахара нанесли поражение интернациональному дуэте – американке Бетани Маттек-Сандс и бельгийке Кирстен Флипкен. Счет партий 6:2, 6:1.

Россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич в женском финале. У мужчин за главный трофей поспорят россиянин Андрей Рублев и француз Адриан Маннарино.