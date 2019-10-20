Ситуация с истощенной девочкой: комментарии властей и матери

12-летняя девочка из Орла, попавшая в больницу с истощением, сейчас стабильна, сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Врачи стараются создать для нее комфортные условия, но она не привыкла к условиям современной жизни. Залогин попросил всех родителей, находящихся в больнице, дать ей возможность адаптироваться, это необходимо для эффективной реабилитации.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц из органов опеки по причине их халатности. Девочка росла в неблагополучных условиях, помимо нее, в семье еще восемь несовершеннолетних детей. Никаких мер в отношении детей принято не было, сейчас они изъяты из семьи.

СМИ сообщали, что мать семейства пьет, но женщина назвала эти публикации "брехней" и пообещала обратиться в суд. Региональный детский омбудсмен Владимир Поляков опроверг эти данные, по его словам, у семьи временные финансовые трудности, передает РИА Новости.