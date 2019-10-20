Охотник за кротами устроил взрыв на заднем дворе собственного дома. Видео

В Сети опубликовано курьезное видео с камеры наблюдения, запечатлевшей неудачную попытку истребления нежелательных соседей в исполнении предприимчивого, но не слишком удачливого домовладельца.

В минувшую пятницу, 18 октября, мужчина решил раз и навсегда избавиться от нелегальной живности, поселившейся на заднем дворе дома. По некоторым данным, его противником в этом противостоянии стал крот.

Хозяин жилища залил в нору топливо и бросил туда спичку. Эффект превзошел все ожидания – детонировавшие пары горючего знатно "перекопали" лужайку.

Ни сам "подрывник", ни его собаки, наблюдавшие за процессом, не пострадали.