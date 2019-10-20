"Источник мира": в НАТО создано "подобие штаба"

Страны НАТО создали рабочую группу, или "подобие штаба", по оценке развития турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. В нее вошли специалисты по разведке, безопасности, военные специалисты и политические советники.

Турция, со своей стороны, обязалась ежедневно оповещать партнеров по альянсу о ходе операции, передвижениях беженцев, результатах конкретных боев. Кроме того, Анкара проинформировала союзников, что операция, по плану, будет продолжаться до первой половины ноября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую прессу, решение о создании "подобия штаба" было принято в минувшую среду, 16 октября, на встрече представителей стран НАТО. Они обсуждали операцию Турции против курдских боевиков в течение почти двух часов.

На этой встрече представители Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга, а также Албании и Исландии заявили, что с их стороны не будет "никакой поддержки" операции "Источник мира".

Отмечается, что решение НАТО было принято до того, как Турция и США достигли договоренности о пятидневной паузе в операции.