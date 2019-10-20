Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым

Боксер Александр Гвоздик был помещен в больницу после боя с россиянином Артуром Бетербиевым. Причиной госпитализации украинского боксера стали головные боли, возникшие после поединка.

В ночь с пятницы на субботу Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика техническим нокаутом. Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. После этого боя Гвоздик отправился в одну из клиник Филадельфии, сообщает ТАСС.

У Гвоздика после пропущенный ударов сильно болела голова, и команда украинского боксера настояла на обследовании. К счастью, никаких серьезных повреждений выявлено не было, и здоровью Александра ничего не угрожает. Однако он ещё сути пробудет под наблюдением врачей.