СК показал видео допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

Следственный комитет опубликовал видео следственных действий с участием подозреваемых по резонансному делу о фатальном прорыве дамбы в Красноярском крае, возбужденному по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В результате допросов руководителя золотодобывающего предприятия ООО "Сисим" и его подчиненных – начальника и мастера горного участка, а также иных следственных действий, было установлено, что строительство дамб велось незаконно.

"Горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления", — отметили в ведомстве.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении под стражу всех задержанных.

Напомним, что в ночь на минувшую субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино разрушилась дамба, построенная для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. В результате инцидента погибли 15 человек, еще пять – до сих пор числятся в списке пропавших без вести.