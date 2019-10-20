Матч между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершился массовой потасовкой

Матч 13 тура чемпионата России по футболу межу "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился победой гостей со счетом 1:0. Концовка встречи была омрачена конфликтом, в котором участвовали футболисты и тренеры обеих команд.

В добавленное время между игроками произошла стычка. Судья Василий Казарцев удалил с поля игрока "Крыльев" Александра Анюкова. Затем арбитр не назначил пенальти в ворота гостей, после того, как мяч угодил в руку игрока защищавшейся команды. Это решение вызвало бурную реакцию тренеров обеих команд. Судья удалил и Владммира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов").

Встреча завершилась победой "Крыльяев Советов". Единственный мяч на 18 минуте забил румынский легионер волжан Паул Антон. "Крылья" выиграли третью встречу подряд и поднялись на шестое место.