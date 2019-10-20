Глава района Белгородской области арестован за взятку

Глава администрации Белгородского района Белгородской области Анатолий Попков арестован по обвинению в получении взятки крупного размера (часть 6 статьи 209 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.

Такое решение принял Басманный суд Москвы.

18 октября чиновника задержали на рабочем месте. Попков стал главой администрации в 2017 году по итогам открытого конкурса, передает ТАСС.