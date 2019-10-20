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20 октября 201916:07

Глава района Белгородской области арестован за взятку

Администрация Белгородского района

Глава администрации Белгородского района Белгородской области Анатолий Попков арестован по обвинению в получении взятки крупного размера (часть 6 статьи 209 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.

Такое решение принял Басманный суд Москвы.

18 октября чиновника задержали на рабочем месте. Попков стал главой администрации в 2017 году по итогам открытого конкурса, передает ТАСС.

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