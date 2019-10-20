Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве. Видео

Очевидец опубликовал кадры серьезной аварии, произошедшей днем в воскресенье, 20 октября, у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве.

Судя по видео, водитель каршеринговой легковушки не справился с управлением после резкого торможения. Машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.

По предварительным данным, требующим официального подтверждения, в результате инцидента пострадал один человек.