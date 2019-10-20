Велоспорт. Анастасия Войнова в 11 раз стала чемпионкой Европы

В нидерландском Апелдорне походит чемпионат Европы по велоспорте на треке. Россиянка Анастасия Войнова стала чемпионкой в гите на 500 метров. На втором месте еще одна наша спортсменка Дарья Шмелева.

Победу Анастасии принес результат 33,005 секунды. Дарья Шмелева преодолела дистанцию за 33,057. На третьем месте представительница Украины Елена Старикова (33,328).

Анастасия Войнова в 11-й раз в карьеры выиграла золотую медаль чемпионки Европы. Ранее, на соревнованиях в Апелдорне, Войнова в паре с Дарьей Шмелевой стала чемпионкой в командном спринте. На счету 26-летней спортсменки 4 золотых медали мировых чемпионатов и серебряная медаль Олимпийских игр 2016.