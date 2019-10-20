На пароме Silja Europa обнаружены два трупа

На борту прибывшего утром в воскресенье в Таллин парома Tallink Silja Europa обнаружены два трупа. Оказалось, что оба скончавшихся были гражданами Финляндии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ, около трех часов утра в одной из кают парома была найдена мертвой 25-летняя финская женщина, еще через два часа в другой каюте обнаружили труп 21-летнего финского мужчины.

В полиции эстонской столицы сообщили, что на обоих телах признаков насилия нет, и эти случаи друг с другом не связаны. Точная причина смерти людей будет установлена после вскрытия. В полиции заверили, что, если выяснится, что граждане Финляндии умерли насильственной смертью, будет начато уголовное расследование.

Комментируя случившееся, глава пресс-службы компании Tallink Siljan Марика Нейд отметила, что скончавшиеся молодые люди не путешествовали в одной компании, так что их смерть, по всей видимости, является случайным совпадением.

Грузопассажирский паром Silja Europa, принадлежащий компании Tallink, совершает регулярные рейсы между Таллином и Хельсинки. Он вмещает чуть более трех тысяч человек, пишет "Интерфакс".