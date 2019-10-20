ЦСКА упустил победу в Уфе

Тринадцатый чемпионата России по футболу продолжился матчем в Уфе, где местный клуб принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась вничью 1:1.

Армейцы предпочтительней смотрелись в первом тайме, и гол Ильзата Ахметова на 27 минуте стал вполне логичным. Но во втором тайме ситуация изменилась. Опасные моменты стали чаще возникать у ворот гостей. Но прекрасно играл вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Однако уфимцы были вознаграждены за свою старательность. За семь минут до конца встречи вышедший на замену Вячеслав Кротов с близкого расстояния поразил ворота москвичей. В оставшееся время гости могли вырвать победу. Но ЦСКА упустил две выгодные возможности забить.

В итоге ничья 1:1. ЦСКА набрал 26 очков и идет четвертым. "Уфа" с 16 очками занимает восьмую позицию.