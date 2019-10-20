Принц Гарри хочет переехать в Африку

Британский принц Гарри признался, что чувствует себя более естественно в Африке и что был бы рад однажды переехать туда со своей семьей. Об этом он поведал в документальном фильме о его недавней десятидневной поездке на юг Африки, который покажет вечером британский телеканал ITV.

Выдержки из фильма приводит The Sunday Times. Внук королевы Елизаветы II и шестой по счету в очереди на британский престол, в частности, назвал южноафриканский Кейптаун "отличным местом, чтобы устроить их жизнь".

Среди других встреч и торжественных церемоний выделяется поездка принца Гарри в Анголу для участия в памятных мероприятиях, связанных с визитом в эту африканскую страну его матери принцессы Дианы в 1997 году. Он поддержал усилия по продолжению кампании по поиску и уничтожению противопехотных мин и неразорвавшихся снарядов на территории этой страны — значительное время этому посвятила в последний год своей жизни принцесса Диана.

По словам Гарри, посетившего также Ботсвану и Малави, его мысли неразрывно связаны с Африкой. Именно на Африке, обещает он, будет преимущественно сконцентрирован "остаток их жизней" — особенно на сохранении окружающей среды и биоразнообразия, передает ТАСС.

Одной из причин желания королевской четы уехать из Великобритании вместе с их пятимесячным сыном Арчи The Sunday Times называет чрезмерное внимание со стороны британских СМИ. По словам супруги принца, герцогини Сассекской Меган, внимание британской прессы стало "очень пристальным и некомфортным".

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские планируют приобрести дом в США.