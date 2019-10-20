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20 октября 201921:10 Татьяна Ремезова

Ведущие дипломаты вспомнили, как учились в МГИМО

Ведущие дипломаты вспомнили, как учились в МГИМО

МГИМО — Московский государственный институт международных отношений МИД России — отмечает 75 лет со дня основания. 14 октября преподавателей, студентов и выпускников вуза с юбилеем поздравил Владимир Путин. В поздравительной телеграмме президент отметил высочайший профессионализм и патриотизм выпускников университета: "За прошедшие три четверти века МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников. Именно его выпускники составляют костяк, кадровую основу российской дипломатической службы".

Родословная МГИМО берет свое начало здесь. Сегодня это посольство Армении, а в 1815 году в особняке было открыто училище Лазаревых, или Лазаревский институт. Первая отечественная школа живых восточных языков. В 1921-м на базе Лазаревского появляется Московский институт востоковедения. В 1954-м его присоединяют к МГИМО

Сам МГИМО рождается 14 октября 1944-го. Постановлением Совнаркома факультет международных отношений МГУ преобразован в самостоятельный институт. Под конец Второй мировой руководству СССР остро нужны особые специалисты — для выстраивания новой структуры международных отношений.

С будущей государственной элитой не церемонятся. Однокурсники Торкунов и Лавров с первого курса понимают, что такое "пахать".

"Мы варили бетон, я работал на стройках в Туве, Хакасии, Якутии, под Владивостоком", — вспоминает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В условиях Сибири работа довольная тяжелая, и мы очень сдружились", — сказал Анатолий Торкунов, академик РАН, ректор МГИМО.

В сшитом на заказ костюме из Ташкента штурмовать МГИМО приезжает Алишер Усманов — чемпион по фехтованию Узбекской СССР. Костюм и фирменные очки пришлось сменить на вариант попроще — курс регулярно отправляют на сбор картошки. Колхозное поле будущий лидер рейтинга Forbes превращает в свой первый бизнес-проект.

"Я повысил производительность добываемой нами картошки в несколько раз. Просто взвешивая наш трактор на весовой чуть-чуть больше, чем те "КамАЗы", которые шли просто от колхозной сборки картошки. Куратор нашего курса с военной кафедры сказал: "Ты знаешь, Усманов, пойди найди себе сам место работы, потому что когда ты на поле, картошка не собирается", — рассказал Алишер Усманов, основатель USM, заместитель председателя Попечительского совета МГИМО.

Ильхам Гейдар оглы Алиев приехал поступать из Баку в 15 лет и ровно на столько же там и остался. Сегодня его студенческий — под стеклом в университетском музее. Первый выпускник, занявший высший государственный пост.

"После окончания института, хотя я получил распределение на работу в посольство СССР в одну из стран, я предпочел остаться в МГИМО, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. После этого еще много лет работал", — вспоминает президент Азербайджана.

Теперь в активе МГИМО — еще один выпускник-президент. В июне 2019-го главой Казахстана избран Касым-Жомарт Токаев.

После развала СССР уникальная научная школа МГИМО — на грани закрытия. Именно тогда, в 1992-м, у руля встает Анатолий Торкунов. "При том финансировании, которое было в 90-е годы, нам пришлось бы просто вешать замок на двери, потому что денег вообще не было. Не хватало до 40% преподавателей даже на английских кафедрах", — рассказал Торкунов.

В 90-е университет разворачивается к реальному сектору экономики — начинает готовить кадры для предприятий, организаций и регионов. Сегодня собственные кафедры имеют крупнейшие российские компании, а сам МГИМО — на первом месте в мире по скорости трудоустройства. С 2010-го — еще и рекорд Гиннесса по количеству преподаваемых языков — 52.

Не сразу далась китайская грамота даже будущему послу Андрею Денисову. Пятый курс. Практика в Пекине. Сотрудник посольства, не знающий языка, берет практиканта с собой в госпиталь. Выслушав историю болезни, Денисов понимает: он не может перевести ни слова.

"Я не нашел ничего лучше, как постучать себя по голове пальцем и сказать по-китайски фразу, которая дословно может быть переедена как "эта штука внутри головы, не хорошо, есть плохо". Китайский врач кивнула головой и начала выписывать рецепт", — сказал Денисов.

Особый рецепт — у лавровской дипломатии. На негатив отвечать не сразу. Сначала проанализировать, что за этим стоит.

"Когда Обама, хлопая дверью, отобрал собственность, выгнал наших дипломатов, мы не сразу среагировали, потому что понимали, что это — главным образом шаг, направленный на подрыв позиций Трампа. Когда мы поняли, что санкции расширяются, мы тоже отреагировали решением закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге. Но, повторю, и мы готовы в любой момент эти вопросы решить на основе нулевого варианта, вернуться к нормальному функционированию наших дипломатических учреждений", — подчеркнул Сергей Лавров.

Сегодня у него самый ответственный, бросающий вызов пост в дипломатической иерархии. Уроженец Омска Анатолий Антонов, посол России в США, поступил в МГИМО со второй попытки.

"Учились мы меньше, чем надо было, по крайней мере, некоторые из нас. Я — точно. Но, конечно, институт заложил в нас некую базу, которая потом в жизни помогла", — считает Василий Небензя, постпред РФ при ООН.

- А правда, что в этих стенах готовят не только дипломатов, но и профессиональных разведчиков?

- Профессиональных разведчиков мы готовить никак не можем. Это — дело выпускников, какую они себе выбирают карьеру, — сказал Анатолий Торкунов.

Ученые, бизнесмены, журналисты. Даже в дипломатии духовной помогает школа МГИМО.

"И знания, и опыт, интуитивное чувство, что нужно сделать, что нужно сказать в очень иногда непростой обстановке", — отметил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

Образование, которое открывает все двери, успело стать и предметом шуток. Классический анекдот про МГИМО. Два выпускника безошибочно вычисляют друг друга по специфическому английскому. Начинается диалог с неверно переведенного вопроса How much watches?, а заканчивается хрестоматийно: MGIMO finished? Ask! Самоирония — полезный навык для дипломатии, а MGIMO finished — на самом деле международный бренд, знак качества.

Текст: "Вести недели"

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