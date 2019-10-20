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20 октября 201920:04 Анастасия Попова

Народное восстание в Каталонии: улица больше не хочет слышать политиков

Народное восстание в Каталонии: улица больше не хочет слышать политиков

Каталонию — автономный регион в составе Испании — сотрясают масштабные протесты. Все началось после того, как Верховный суд Испании огласил приговор организаторам референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Девять чиновников получили внушительные сроки — от 9 до 13 лет. Приговоры еще можно опротестовать в других инстанциях. Но массовые беспорядки уже возникли.

Самые многочисленные волнения — в Барселоне. Горящие машины, баррикады и перекрытые улицы, жестокие столкновения с полицией, водометы, слезоточивый газ... Счет пострадавшим и задержанным идет на сотни. Признаков того, что протесты затихают, нет.

При этом,главный зачинщик того злополучного референдума о независимости экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон вот уже 2 года как в Брюсселе и в тюрьму вслед за соратниками не торопится.

Барселона в эти дни стала магнитом для анархистов со всей Европы. Несколько сот бунтарей, одетые во все черное, будто растворяются в темноте и каждую ночь держат в страхе центральные улицы города. Тут все впервые. Впервые такой масштаб и градус жестокости, впервые полиция применяет слезоточивый газ, и впервые за всю историю Каталонии в дело пускают водомет.

Туристы и местные жители оказались в западне. Ранены полицейские. Одного из них уносят в бессознательном состоянии, — удар тяжелым предметом был настолько сильным, что у него раскололся шлем. Сильное сотрясение мозга и как следствие отек легкого. Он в реанимации, его состояние спустя сутки ухудшилось. Ранены протестующие — второй молодой человек с начала недели. Он может потерять зрение, в него выстрелили после того, как он запустил в полицию очередной булыжник.

Нервы на пределе, брошенное на ходу обидное слово может вылиться в непропорциональную жестокость. Дубинками бьют за дело и просто тех, кто попался под горячую руку.

Это мало похоже на туристический город. Он будто после бомбардировка — кидают шарики, булыжники, полиция пытается оттеснить и стреляет, спасаться приходится и журналистам, и самим стражам порядка.

Они используют тактику "карусель", потому что сил не хватает: рассекают толпу на большой скорости, в машины тут же летит все, что попадается под руку.

"Нас уже все достало. Мы годами боролись мирно за создание своего государства. И нам не предлагают никакой альтернативы, перед нами стенка, и это — наш ей ответ", — говорят каталонцы.

Работать журналистам очень опасно: перебежками — до импровизированных баррикад. Не всегда помогает даже специальная маркировка пресса. Уличные бои и погромы очень зрелищны, но все же устраивает их абсолютное меньшинство. Костяк движения за независимость выглядит совсем иначе — это мирные люди, свою позицию они высказывают днем, и все это не менее впечатляюще.

Центр Барселоны с высоты птичьего полета — яблоку негде упасть. Больше полумиллиона человек пешим маршем три дня шли по главным трассам Каталонии в столицу. Шли целыми семьями, вместе с маленькими детьми.

Каталония расколота примерно пополам. Около 50% требуют независимость прямо сейчас, столько же чувствуют себя частью Испании. Драки стенка на стенку — едва успевает разнимать полиция. Страсти кипят и днем.

Молодежь — блокирует трассы, водители фур требуют освободить автостраду, от возмущения они готовы идти на таран.

"Национальная гвардия и каталонская полиция — здесь нужна жесткая рука, чтобы не было всех этих глупостей. Нужно каждому из этих по 100 тысяч евро штрафа дать и пять лет тюрьмы", — считают некоторые местные жители.

Расплачивается за все это бизнес. Сторонники независимости Каталонии закрывают магазины сами, присоединяясь ко масштабной забастовке, сторонники единства продолжают работать, но несут убытки.

Хотя это была одна из мирных акций, скоординированных через соцсети, — захват воздушной гавани и парализация страны. Люди стекались к терминалу отовсюду — движение на дорогах встало, шли даже по прилегающим к аэропорту полям. Одному человеку стало плохо, но скорая доехать не смогла, и мужчина скончался.

Вина лежит на каталонских властях, уверен Мадрид. Политическая верхушка требует от премьер-министра Педро Санчеса ввести прямое управление в Каталонии. Тот консультируется: момент неудобный — за три недели до выборов.

Каталонский парламент тоже расколот. На местах арестованных коллег — теперь желтые ленты. Несколько дней члены партий не могут согласовать резолюцию — реакцию на приговор Верховного суда — от 9 до 13 лет за мятеж и растрату.

Тогда, два года назад, они, конечно, понимали, что референдум без согласия Мадрида — вне закона, но думали, что бежавший в Бельгию президент Каталонии Карлес Пучдемон пойдет до конца.

"За три часа до начала заседания президент сообщил нам, что он решил остановиться. Мы сказали ему, что это — грубейшая ошибка. Он настаивал, говорил, что испанское государство грозит серьезным применением силы, с одной стороны, а с другой, — они дали ему гарантии, что начнут переговоры. Это оказалось ложью", — сказал Карлес Риера, лидер партии "Кандидатура народного единства".

И вот нынешний президент Ким Торра неожиданно для всех единолично объявляет, что проведет еще один референдум в течение года. Предложение настолько нереальное, что Торра попадает под огонь даже своих однопартийцев. Согласия снова нет.

Пресса выпускает заголовки: "Торра остался один". Пытаемся выяснить у него напрямую, в чем суть такой стратегии и зачем вообще отделяться? Ведь если при Франко у Каталонии отобрали все, то автономию в полном смысле этого слова потом вернули.

- У вас есть свой флаг, свой язык, каталонская пресса. Чего вам не хватает?

- Мы хотим быть государством, как и все остальные, и – главное — хотим иметь возможность решать, можем ли мы быть государством. Хотим знать, как это сделали шотландцы, есть ли большинство в Каталонии, которое хочет независимости. Мы думаем, что есть. Если будет референдум и люди скажут, что хотят остаться в Испании, я в тот же вечер подам в отставку, — заявил Ким Торра.

Но улица больше не хочет слышать политиков. Торру призывают покинуть пост уже сейчас и прихватить с собой каталонского министра внутренних дел, которого протестующие обвиняют в безволие и неспособности остановить чрезмерное применение силы по обе стороны баррикад.

Это еще не пожар революции, но уже "народное восстание" — именно так называют все происходящее организаторы этих акций. И пока одни продолжают громить город, другие прямо на дорогах зажигают свечи — скорбят и хоронят право голоса, которого, как они уверяют, их незаконно лишили.

Текст: "Вести недели"

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