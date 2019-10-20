Трамп: мы обеспечили себя нефтью, возвращаем солдат домой

В зоне боевых действий и районе прекращения действия огня в Сирии нет американских военнослужащих, написал в твите президент США Дональд Трамп. И добавил, что Штаты нефтью себя обеспечили, солдаты возвращаются домой.

Кроме того, по словам госсекретаря США Майкла Помпео, Вашингтон ожидает отвода курдских сил, поскольку перемирие на севере страны большей часть соблюдается. Была беспорядочная стрельба из стрелкового оружия, но раненых из города Рас-эль-Айна вывели. И теперь нужно дальше работать над реализацией перемирия, чтобы сохранить жизни людей, передает ТАСС.

9 октября Анкара заявила о начале военной операции "Источник мира", цель которой – создание буферной зоны, в которую смогут вернуться сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило операции, посчитав ее агрессией, передает ТАСС.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Сирии тысячи американских солдат. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке боевых действий, Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды из "Сил демократической Сирии" могли покинуть район пограничной зоны безопасности.