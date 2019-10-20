Российских актеров в Грузии встретили со скандалом

Гастроли московского театра "У Никитских ворот" в грузинском городе Кутаиси начались со скандала. Более 20 местных жителей устроили акцию протеста у здания, где должны были показывать спектакль — вышли на крыльцо с антироссийскими лозунгами на плакатах и заявили, что выступление нашей труппы неприемлемо. В зале в это время уже был аншлаг. Какое отношение творчество имеет к политике?

Два десятка людей с красными табличками в руках стоят на ступенях театра имени Ладо Месхишвили в Кутаиси. Время вечернее, в театре в этот момент идет спектакль "Незабудки" по пьесе Людмилы Улицкой. Это — гастроли театра "У Никитских ворот".

Театр приехал в Грузию за несколько дней до эксцесса. Местные активисты и актеры кутаисского театра решили, что нужно устроить бойкот. Тем, кто пришел на спектакль, они раздавали стикеры с надписью "Россия — оккупант" на английском языке. В действительности акция вызвана не профессиональной ревностью, ведь один из организаторов – печально известное движение "Россия — оккупант".

"Мы, активисты движения "Россия — оккупант" и члены других общественных организаций, протестуем против визита в наш город российского театра, который представляет страну, оккупировавшую 20 процентов нашей территории", — говорит основатель движения Николай Деисадзе.

Актеры в этой ситуации поменяли амплуа и стали марионетками — ведь участие в акции известных и любимых в Кутаиси артистов придает ей другой статус.

"Конечно, истинное искусство не имеет границ. Но сейчас, когда отношения между нашими странами напряженные, визит российского театра раздражает многих", — говорит житель Кутаиси Рамаз Сохадзе.

"Россия — оккупант" — не единственная в этом роде радикальная организация в Грузии. Все они неплохо организованы и финансируются из-за рубежа.

"Таких групп в Грузии существует несколько десятков. Они называются якобы неправительственными организациями и финансируются разного рода фондами — американскими, европейскими. Их общее название в обществе — "соросята", потому что Сорос начал это движение. Цель существования этих организаций одна — поддерживать антироссийский накал в обществе", — говорит политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации Александр Чачия.

Как сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский, спектакль приняли тепло, долго не отпускали артистов со сцены. "Что касается каких-то пикетов около здания, то, может быть, они и были, но мы об этом ничего даже не знаем. В зале никаких эксцессов не было — одни аплодисменты", — рассказал он.

Руководство театра имени Ладо Месхишвили не выглядит сконфуженным. "Мы должны бороться с проявлениями милитаризма, агрессии со стороны России, и слава Богу, что наш народ в этом един, — говорит директор театра Сулхан Гоголиашвили. — Но не думаю, что мы должны бороться с Россией в сфере искусства".

Худрук Кутаисского театра Коте Абашидзе вообще сделал акцент на дружбе именно с театром "У Никитских ворот". Розовского он назвал еврейским режиссером, который всегда поддерживал Грузию и 11 лет назад поставил в своем театре пьесу "Я, бабушка Илико и Илларион". Как ни странно, акция не отразилась на гастролях: 20 октября дают спектакль "Песни нашего двора".