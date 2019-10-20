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20 октября 201917:06

Павлюченкова не смогла выиграть "Кубок Кремля

EPA

В Москве близится к завершению теннисный турнир "Кубок Кремля". Победительницей в женском разряде стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, обыгравшая в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

Соперницы встречались в пятый раз. Три из четырех предыдущих матчей выиграла Бенчич. Увы, Анастасии не удалось победить и в этот раз. Выиграв первую партию 6:3, Павлюченкова уступила в двух следующих сетах 1:6, 1:6.

Таким образом, десятая ракетка мира Белинда Бенчич стал победительницей юбилейного, тридцатого "Кубка Кремля". В финала мужского турнира россиянин Андрей Рублев сыграет с французом Андрианом Маннарино.

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