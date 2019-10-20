Росгвардеец скончался от полученных на соревнованиях травм

На спортивных соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии из Бурятии. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Восточного округа войск Национальной гвардии РФ, при выступлении росгвардеец получил серьезную травму. К сожалению, помощь врачей не смогла спасти его жизнь.

По факту смерти проводится расследование. Соревнования прошли в октябре этого года.