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20 октября 201917:37

КХЛ. "Металлург" забросил три безответных шайбы в ворота "Авангарда"

metallurg.ru

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Металлургом" и омским "Авангардом". Хозяева площадки выиграли с результатом 3:0.

Уже в первом периоде капитан "Магнитки" Виктор Антипин сначала помог Деннису Расмуссену реализовать численное преимущество, а затем сам забросил шайбу в равных составах. В третьем периоде побуду уральцев закрепил Андрей Нестрашил.

"Металлург" выиграл 3:0 и, набрав 18 очков, занимает девятое место в Восточной конференции. "Авангард" с 27 очками идет вторым также на Востоке.

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