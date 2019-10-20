КХЛ. "Металлург" забросил три безответных шайбы в ворота "Авангарда"

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Металлургом" и омским "Авангардом". Хозяева площадки выиграли с результатом 3:0.

Уже в первом периоде капитан "Магнитки" Виктор Антипин сначала помог Деннису Расмуссену реализовать численное преимущество, а затем сам забросил шайбу в равных составах. В третьем периоде побуду уральцев закрепил Андрей Нестрашил.

"Металлург" выиграл 3:0 и, набрав 18 очков, занимает девятое место в Восточной конференции. "Авангард" с 27 очками идет вторым также на Востоке.