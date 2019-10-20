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20 октября 201922:55 Полина Ермолаева

С детства любимые пейзажи: выставка Василия Поленова в Третьяковке

С детства любимые пейзажи: выставка Василия Поленова в Третьяковке

В выставочном зале Третьяковки на Крымском валу в Москве открылась выставка работ Василия Поленова - одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — начала XX века. Экспозиция, приуроченная к 175-летию художника, включает 150 работ из 14 российских музеев и частных коллекций. Такого собрания Поленова широкой публике не представляли, как минимум, четверть века, а его знаменитая картина "Христос и грешница" из собрания Русского музея Петербурга в Москве выставляется вообще впервые за последние 130 лет. Любители живописи уж точно эту выставку не пропустят. Экспозиция открыта до 16 февраля будущего года.

Вспышкой солнечного света — с детства любимые пейзажи, и кажется, все про них знаешь. Но вдруг на берегу "Заросшего пруда" удастся разглядеть женскую фигуру, а усадьба из "Бабушкиного сада" окажется той самой, что и в "Московском дворике". А двориков у Поленова – два: сначала написал пустынный пейзаж и только потом населил его удивительными персонажами.

Храм Спаса на Песках — вот он, в арбатских переулках, на месте перекрестья тропинок, теперь — перекресток. "Картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета" — так сам Василий Дмитриевич называл свою работу, подозревая в ней "потерянное для искусства время": картинка оказалась на века.

"И 130, и 140 лет назад, и сегодня, картины Поленова, в первую очередь его пейзажи, приносят радость и заставляют тебя испытывать какое-то ощущение гармонии с миром, лечат душу", — считает Зельфира Трегулова, гендиректор Государственной Третьяковской галереи.

Он и свою душу лечил искусством, переплавляя великую боль от потери первенца в яркую и незабываемую "Осень в Абрамцево". Писать на евангельскую тему обещал умирающей сестре Вере. Христос у Поленова — всегда земной, странник, идеально вписанный в восточный пейзаж.

"Идею, что искусство - одна из форм общественного служения, Поленов разделяет. И свою серию картин из жизни Христа он показывает на выставках, которые посвящает  героям Первой мировой войны. Средства, которые он получает после этих выставок, жертвует раненым и  вдовам", — рассказала Татьяна Карпова, заместитель директора Третьяковской галереи.

"Христос и Грешница" — самое масштабное свое полотно Поленов пишет в кабинете Саввы Мамонтова, отринув каноны. Критики негодуют, но картину покупает Александр Третий — дает 30 тысяч серебром. И Поленов приступает к воплощению еще одного грандиозного замысла, где вместо чистого холста — пустынный холм.

Площадку перед домом назвал эспланада — на испанский манер, мастерскую — аббатством — так похожа на затерянные в горах Франции постройки . Центр притяжения – конечно, большой дом в неповторимом поленовском стиле. Усадьбу он спроектировал сам, причем первые чертежи появились за 10 лет до покупки земли. Как писал сам Поленов, "мечтал о домике на берегу Оки".

Эти пейзажи художника заворожили, лишь увидел из окна поезда по дороге в Крым. Он строит дом, сердцем которого задумывает музей. Для крестьян. В столовой собирает народные промыслы, в портретной галерее — вся история семьи в лицах. Мебель делают по эскизам Поленова.

И в библиотеке — так называют комнату и сегодня — зажигают камин. А в кабинете вечерами звучит музыка.

"Если бы я не стал художником, то композитором – обязательно", — говорил Поленов. Музыка его живописи — в сиянии его "Золотой осени", свет — в каждом полотне, начиная с дипломного "Воскрешения дочери Иаира". Одногодка и однокурсник Репина. По окончании Академии художеств они вместе отправились в наградную поездку в Париж. Но если Репину досталась страсть, то Поленову — гармония.

"Поленов происходил из очень известной аристократической семьи, его прадедом был знаменитый архитектор Николай Львов, построивший Торжок. Его дедом был знаменитый генерал, Герой войны 1812 года. Его творчество отличают какие-то особенные благородство и артистизм. И он сам был невероятно артистичным", — рассказала Зельфира Трегулова.

Страсть к театру спасла в революцию. 1917 год аристократ встретил в своем "поместьице", где придумывал для окрестных детей световой театр-диораму "Путешествие вокруг света".

"Когда в революцию жгли усадьбы, окрестные мужики не могли жечь эту усадьбу, потом что здесь делали костюмы для их театров деревенских, где ставили Мольера, Шекспира, Шиллера, Пушкина, народные драмы. Вы представляете? И не сожгли. А потом вообще дали индульгенцию — пусть Поленовы здесь живут, они ничего плохого нам не сделали. Такая бумага есть, как у профессора Преображенского", — отметила Наталья Грамолина, главный хранитель Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова.

Семья и сегодня продолжает хранить не изменившийся со времен Поленова дом. И те самые экспонаты: здесь и птички, которыми Лев Толстой решил развлечь детей художника, и визитка Тургенева — с ним познакомились в Париже, медали — Поленов добровольцем отправился на фронт в Сербию, потом была русско-турецкая. Он не напишет, впрочем, ни единой батальной сцены. Между двух войн и появятся его идиллические пейзажи.

Официальный живописец ставки цесаревича на русско-турецкой войне и один из первых народных художников Советской России — такая большая жизнь и такая простая и чистая идея. Поленов говорил, что искусство "должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит".

Художник, архитектор, композитор — поистине универсальный талант Поленов подарил миру еще и блистательных учеников: Коровина, Левитана. Творчество как высшее служение, изящным росчерком вписанное в историю.

Текст: "Вести недели"

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