Американские военные уничтожили собственную авиабазу в Сирии

Военнослужащие США разбомбили собственную авиабазу на северо-востоке Сирии после вывода оттуда американских сил.

Подвергшаяся уничтожению база Клейб расположена в провинции Эль-Хасаке, неподалеку от города Тель-Тамар, где сейчас идут бои между протурецкими силами и курдскими формированиями. На ней действовала взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

По информации РИА Новости, которое ссылается на сирийские СМИ, американцы готовятся покинуть еще одну базу в провинции Эль-Хасаке — она располагается около дамбы Ас-Сабее.

Ранее в воскресенье сирийское телевидение сообщило о спецоперации, проводимой американскими военными на северо-востоке Сирии. По сведениям телеканала Ikhbariya, американцы эвакуируют жен боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).