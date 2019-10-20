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Прорыв дамбы в Красноярском крае 31 минута назад

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20 октября 201919:40 Алексей Головко

ЧС в Красноярском крае: бревна разгребают руками, реку прощупывают ногами

Трагические новости приходят из Красноярского края. В поселке золотодобытчиков в районе Щетинкино затопило два временных рабочих общежития. А точнее строения вместе с людьми просто смыло грязной волной высотой под 4 метра. Минимум полтора десятка погибших, еще столько же раненых. Есть и пропавшие без вести.

Дамба оказалась, как говорится, самопальной. Кустарное строение даже нигде не зарегистрировано. Прииск принадлежит холдингу "Сибзолото". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил проведения работ.

Первые часы после трагедии. Сибирская тайга — в воде. Едва угадываются обломки той самой дамбы, прорыв которой привел к гибели людей. Напор воды был такой, что смыло целый каскад дамб. Вот здесь находилась последняя преграда. Ручей разрушил ее и хлынул в низину, туда, где находится поселок старателей.

На месте, где стояли бытовки золотодобытчиков, сейчас бурлят потоки, а сами рабочие, среди которых много выходцев из Средней Азии, вспоминают, как в два часа ночи проснулись от страшного шума. Река ревела так, что сначала показалось: землетрясение.

Спастись удалось не всем. 15 человек утонули. Еще пятеро пропали без вести. Их вторые сутки ищут 200 спасателей. На лодках и пешком они уже обследовали 10 километров русла реки.

Поиск пропавших без вести осложняется тем, что сейчас здесь очень мутная вода. Например, один из участков спасатели прошли уже два раза. И если понадобится, будут исследовать его и в третий раз.

Приходится вручную разгребать все бревна — это и есть те бытовки, что смыла вода, и копать ил. Несмотря на минусовую температуру и нулевую видимость, в реке работают водолазы.

"Вода настолько мутная, что даже водолазное снаряжение неспособно работать, прощупываем ногами", — пояснил Александр Вересовой, спасатель-водолаз МЧС.

Этот золотоносный участок принадлежит холдингу "Сибзолото". Столько воды компании надо, чтобы круглосуточно промывать руду. У следствия и властей Красноярского края теперь много вопросов к строителям дамбы: ее нет в реестрах Ростехнадзора, ее состояние никто не проверял.

"Высота дамбы — 15 метров. По предварительной оценке, уровень воды составлял порядка пяти метров. Это означает, что вода, как говорится, пошла низом. Надо выяснить, соответствовала ли эта работа проектным решениям, кто контролировал кто", — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в данном месте произведены такие работы. То есть работы сделаны кустарным способом и с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", — отметил Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края.

В офисе головного холдинга уже прошли обыски. А руководитель компании "Сисим", непосредственно разрабатывающей этот карьер, ее главный инженер и мастер участка задержаны.

Холдинг "Сибзолото" добывает 2 тонны драгоценного металла в год. И это вызывает еще больше вопросов к бытовым условиям, в которых живут вахтовики. Во времянках рабочие проводят по 3 месяца. И эти бараки еще считаются хорошими.

Особое внимание в крае сейчас — всем сооружениям компании. Таких запруд и таких дамб здесь очень много. В районе все последние дни идет снег и сразу тает. Слишком много влаги. И вот про эту дамбу спасатели говорят, что она стала сильно протекать. А ведь здесь прорыв воды может угрожать железной дороге.

На руководство компании заведено уголовное дело. Все разбирательства еще впереди. А пока на месте продолжается поисково-спасательная операция. Пропавших людей ищут круглые сутки.

Текст: "Вести недели"

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