"Источник мира", американская база и "вежливые люди": двойной репортаж из Сирии

Так стал ли турецкий блицкриг против сирийских курдов "источником мира"? Почему из Сирии спешно бегут американцы?

Автор: Евгений Поддубный

Вот так выглядит турецкий "Источник мира". Уличные бои в сирийском Рас-эль-Айне. Отряды сирийских боевиков, которыми командуют турецкие военные, выдавливают бойцов курдских формирований из городских кварталов. Такая картина была и в первые сутки военной операции на севере Сирии, и после того, как Анкара приостановила "Источник мира" на 120 часов, ну, разве что интенсивность ударов артиллерии снизилась.

Вообще успехи, с военной точки зрения, очень скромные. Под контроль протурецких сил перешел населенный пункт Тель Абьяд. И только 20 октября курдские силы отступили из Рас-эль-Айна. То есть лишь в двух точках Анкара смогла дойти до рубежа в 30 километров. Не густо, если учитывать масштабы вторжения.

Тоже север Сирии. Город Манбидж. Почти миллионник. Улицы патрулирует российская военная полиция. На высотах вокруг города — флаги Сирии, России и сирийского Курдистана. Сложно было и представить такую картину до начала вторжения турецких военных. Анкаре, конечно, нужен был Манбидж, но сюда быстро вошли подразделения сирийской армии и блокировали действия турецких сил. Эрдоган не может атаковать войска правительства Арабской Республики, а тут еще и российские военные.

Трасса М4 идет от Алеппо до границы с Ираком. Наша съемочная группа находится на мосту через Евфрат. Дорога должна была стать финальным рубежом турецкой военной операции. Она является 30-километровой буферной зоны, которую хотела сформировать Анкара.

Уже понятно, что зона безопасности сформирована Турцией не будет. Эрдоган объявил о начале боевых действий на северо-востоке Сирии после того ,как американские военные бросили курдские формирования, с которыми работали последние несколько лет. Тут показалось, что у лучших врагов Турции шансов просто нет. Тем более было заметно: международная критика на Эрдогана не действует. А превосходство в артиллерии и наличие авиации позволит турецким военным продвигаться быстро.

Но здесь сработала сделка между Дамаском и лидерами курдов. Несмотря на серьезные противоречия и даже взаимное недоверие, здесь появились сирийские военные, они встали рядом с курдскими ополченцами. Турция потеряла возможность воевать.

"Источник мира" и так выглядит как агрессия, но если Анкара будет атаковать правительственные силы, не поможет ни одна дипломатическая формулировка. Переговоры Эрдогана и вице-президента США Пенса и приостановка операции на 5 суток — лишь хорошая возможность для турецкого президента сохранить лицо, мол, Турция продолжает, пока курды сами от пойдут от границы, но фактически продвигаться далее турецкие военные и не могут. Курды точно уже никуда не пойдут, как того требует турецкий президент.

Вот наглядный пример. Город Кубани. Прямо у турецкой границы. На пограничном КПП поднимают сирийский флаг, и уже это блокирует действия Анкары.

Вот интервью дают сирийский военные и боец курдского ополчения — тоже знаковое для Сирии событие. Турецкая операция подтолкнула и Дамаск, и лидеров курдов к тому, чтобы решить давнюю проблему и забыть про взаимные упреки, а сторонам есть за что упрекать друг друга.

Бойцы курдских формирований подчеркивают, что готовы оборонять Сирию вместе с правительственными силами. "Мы сражаемся за нашу землю с 2011 года. Положительно отнеслись к тому, что пришли бойцы сирийской армии. Мы к ним относимся как к братьям. Мы — граждане одной страны, и это логично, что мы должны защищать свою страну от агрессора — Турции. Мы — опытные бойцы, и турки об этом знают. Рас эль-Айн — маленький городок, но турецкая армия с артиллерией не может его взять уже неделю", — говорят курды.

На самом деле то, что происходит сейчас, — это одна из самых запутанных ближневосточных партий последних лет и уже ощутимая военно-дипломатическая победа Дамаска и Москвы. Вот кадры, которые прекрасно это иллюстрируют. Еще несколько дней назад это была американская военная база недалеко от Манбиджа. Но военные США ушли, и объект занимают курдские вооруженные формирования. Причем американцы уходили не просто быстро — очень быстро. Забрали только то, что могли увезти на том транспорте, который находился на базе. Здесь побывал и мой коллега Александр Билибов, и вот его впечатления.

Автор: Александр Билибов

За этой дверью, судя по всему, находился штаб, командный центр или что-то вроде того. На входе — кодовый замок, а внутри помещение обшито мягкими звукоизоляционными панелями, как, например, в профессиональной студии звукозаписи. Все, что говорилось здесь, снаружи было абсолютно не слышно.

Американцы еще и дали понять, с каким настроением авианаводчики армии США покидали север Сирии, где находились, кстати, незаконно. Вот надписи на доске, которая осталась в помещении пункта управления. Здесь и недовольство действиями политиков, и привет российским коллегам. Выглядит немного по-детски, но уж как есть.

А вот брошенный опорный пункт американских военных. Картина та же, что и на предыдущей базе. Они как будто отступали, хотя американских военных никто не преследовал.

Судя по обстановке на базе, американские военные покидали ее в спешке, оставили документы, ценные вещи. Вот детские рисунки, которые присылали с родины, личный жетон: Ленни Джозеф, католик. Оставили даже флаг одного из подразделений. Написано: "Приди и возьми это". В данной ситуации звучит иронично. Уже потом мы выяснили, что это флаг техасских повстанцев, которые бились против мексиканских военных. Для американцев это важное историческое событие. Как и для сирийцев теперь уход военных США. К тому же этот девиз сейчас использует командование специальных операций США. Ну, тут понятно, что на базе были не просто патриоты из Техаса. От всего этого девиз выглядит еще более иронично.

Американцы уезжали так быстро, что бросили даже те документы, которые должны быть уничтожены в любом случае. Вот разведывательная подготовка поля боя — такие бумаги оставлять было точно нельзя.

В итоге получается, что и между курдами и Дамаском запущен процесс политического урегулирования. Сирийские военные берут под контроль участки границы с Турцией, а такого не было с момента начала войны в Сирии. Россия вновь демонстрирует гуманистический и миротворческий подход к решениям проблем региона.

И вот еще одна иллюстрация. Когда колона российских бронеавтомобилей "Тигр" идет по Манбиджу, действует принцип "вежливых людей": жители города приветствуют машины, моргают дальним светом, дети выбегают к дороге. Российский флаг здесь как гарантия того, что по городу стрелять не будет никто.

Мир, похоже, начинает прозревать по поводу того, что все же произошло в Сирии. Характерен в этой связи комментарий немецкого журнала Die Welt, где обозреватель Михаэль Штюрмер пишет: "Было более чем символично то, что покинувшие места своей дислокации в соответствии с приказом главнокомандующего американцы, по большей части спецподразделения, встречали ехавших в обратном направлении россиян. Путин достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, — победы без войны. В регионе между Балтикой и Черным морем он уже давно изменил силовые линии геополитики. Ситуация радикально изменилась. Одно ясно: Североатлантический альянс больше никогда не будет тем, чем он был на протяжении долгих десятилетий холодной войны, — гарантом безопасности для европейцев, воплощением расширенного сдерживания, а для США — военной инфраструктурой их ведущего положения в Атлантике".