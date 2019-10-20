Британцы могут договориться с ЕС, но не между с собой

Автор: Дмитрий Киселёв

Вопрос отделения все еще мучает и Британию. Brexit не только стравил всю политическую элиту, но и проявил абсолютную архаичность и неэффективность государственного устройства страны. Символом этой архаики стал образ королевы Елизаветы Второй. Когда недавно она выступала с тронной речью в парламенте, то смысл оказался не столь важен. Какая разница, что произносит королева, если тексты подобных вступлений все равно пишет ей правительство? Там заведомо нет ничего авторского.

Хотя королева каждый абзац и начинала со слов "мое правительство будет", всем было понятно, что правительство не ее. Поэтому-то внимание наблюдателей привлек не столько смысл, сколько размер и количество крупных бриллиантов королевы. Их было так много, что она даже не смогла бы держать голову, если бы надела корону. Потому на голове была облегченная тиара, а корону все же вынесли и поставили рядом с королевой как реквизит.

Известно, что на короне — 2 тысячи 868 бриллиантов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 17 изумрудов и 5 рубинов, плюс детали из драгоценных металлов и, собственно, сама бархатная шапка с опушкой из горностая. Если вместе с тиарой, серьгами, кольцами и колье, то бриллиантов на королеве было далеко за 3 тысячи.

Алмазы, как известно, на Британских островах не добывают и даже не гранят там из них бриллианты. Сверкающие грозди — наследие колониального прошлого Великобритании, символ ограбления мира. В наше время это все смотрится, как минимум, странновато, ведь Британская Империя была грязновата и заляпана кровью покоренных народов. И сейчас насколько уместна столь неработающая архаика? Ведь Британия сегодня уже совсем другая.

Автор: Александр Хабаров

19 октября центр Лондона был перекрыт. Сотни тысяч людей вышли к парламенту с требованием передать им контроль над Brexit. Манифестанты призывали провести повторный референдум.

"Мы хотим показать парламенту, что нам нужно дать шанс на подольше остаться в Евросоюзе", — говорили люди.

Правительству Джонсона сейчас уже не доверяют ни те, кто "за", ни те, кто "против" выхода из ЕС. Представитель кабинета министров Джейкоб Риз-Могг покидал парламент, окруженный со всех сторон полицейскими, которые защищали его от возмущенной толпы.

Еще более непримиримо относятся друг к другу сторонники и противники Brexit. "Прощай, ЕС!" – кричат они. И это напряжение только усиливается.

Неопределенность с Brexit для Великобритании — уже норма. За три с половиной года британские политики так и не смогли определиться, хотят ли они остаться в Евросоюзе или из него выходить.

Недавно Бориса Джонсона в Брюсселе разве что не носили на руках. Европейские лидеры нахваливали его за решимость. Британского премьера и в самом деле им было за что хвалить: ради своей карьеры, а она напрямую зависит от Brexit, Джонсон готов сдать принадлежащую Великобритании Северную Ирландию. Он согласился на то, что там будут действовать торговые правила ЕС и будет велен таможенный контроль на морской границе.

Бывший британский дипломат Джонатан Пауэлл назвал сделку Джонсона превращением Северной Ирландии "в провинцию, остающуюся в едином рынке": "Смешно слышать, что правительство решило ирландский вопрос. Теперь будущее Северной Ирландии предопределено, она становится провинцией на европейском едином рынке внутри Таможенного союза".

Но Джонсон так спешил заключить сделку, что пренебрег своими ключевыми партнерами в этом регионе. Лидеры Партии демократических юнионистов Северной Ирландии теперь считают, что их обмануло британское правительство: "Нам говорили, что на такое не пойдет ни один премьер-министр Великобритании".

Европейским лидерам Джонсон пообещал, что на ратификацию соглашения о Brexit ему потребуется всего шесть дней. Депутатов британского парламента созвали на внеочередное заседание 19 октября, в субботу. Подобное здесь случается крайне редко. Последний раз в 1982 году, когда началась война с Аргентиной.

Но вместо того чтобы голосовать за соглашение, которое привез Джонсон, депутаты обязали премьер-министра обратиться к Евросоюзу с просьбой об очередной отсрочке. В стенах парламента Джонсон заявил, что он не будет переносить Brexit, который должен состояться 31 октября.

"Я не буду просить Евросоюз ничего откладывать. Перед законом у меня нет таких обязательств", — сказал Джонсон.

Через несколько часов британское правительство отправило в Брюссель сразу три письма: первое было адресовано президенту Евросовета Дональду Туску — с просьбой отложить Brexit. Его Джонсон демонстративно подписывать не стал. Второе — с разъяснениями о том, что решение об отсрочке принял парламент, а не правительство. И, наконец, третье послание, уже подписанное Джонсоном, призвало европейских лидеров дату Brexit не менять.

"С тех пор как я стал премьер-министром, я дал ясно понять, и подтвердил это парламенту, что наше правительство считает, что еще одна отсрочка нанесет вред Великобритании, ее европейским партнерам и осложнит наши отношения", — уверен Джонсон.

Команда Джонсона все еще рассчитывает убедить британский парламент принять их соглашение. Чтобы надавить на своих оппонентов, правительство запускает операцию, подготовленную на случай жесткого Brexit. Оппозиция отвечает требованием повторного референдума.

"Мы считаем, что только народ может сказать решающее слово о Brexit. Сегодня для парламента — исторический день. Премьер-министр больше не может нас шантажировать", — считает Джереми Корбин, лидер лейбористов.

Великобритания движется к досрочным выборам. И все здесь используют Brexit в борьбе за власть. Для шотландских националистов это — повод еще раз заявить о своей независимости.

"Мы выступаем за то, чтобы сохранить наши позиции в едином рынке и Таможенном союзе или, говоря проще, остаться в Европейском союзе. Но, к сожалению, премьер-министр дал ясно пять, что он не намерен обсуждать это с правительством Шотландии. Он и его сподручные не интересуются нами. Им безразлична судьба шотландцев", — заявил Иен Блэкфорд, лидер фракции шотландских националистов в британском парламенте.

Либеральные демократы подкупают избирателей обещанием Brexit отменить.

"Соглашение, которое предлагает премьер-министр, лишает рабочих защиты их прав. В ирландском море появляется граница. И даже анализ самого правительства подтверждает, что ущерб от всего этого будет мощнее, чем от финансового кризиса", — отметил Джо Свинсон, лидер либералов.

В результате этой британской междоусобицы Евросоюз оказался в выигрышном положении. Автор книги "Brexit вслепую" журналист Эдвард Стоуртон считает, что Лондон подвела излишняя самоуверенность.

- Вам не кажется, что у европейских лидеров все-таки было желание наказать Великобританию за Brexit?

- Глядя на одни и те же вещи, можно использовать разные слова. Но нельзя отрицать, что в основе подхода со стороны Единой Европы лежал тот факт, что если любая страна, такая, как Великобритания, собирается покинуть Евросоюз, то она должна понимать, что обязательно окажется в худшем положении. И лучше этого не делать. Иначе вся идея о привлекательности европейского единства будет поставлена под сомнение, — сказал Стоуртон.

И все же винить Евросоюз не имеет смысла, потому что вся история Brexit показала, что Великобритания худо-бедно может найти компромисс с Брюсселем. Сначала Тереза Мэй, теперь Борис Джонсон достигли соглашения. Но чего британцы никак не могут сделать, так это договориться между с собой.