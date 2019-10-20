КХЛ "Спартак" обыграл СКА в Санкт-Петербурге

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Санкт-Петербурге. СКА принимал московский "Спартак" и проиграл 2:3.

"Спартак" повел в счете на 10 минуте после броска Мартиньша Карсумса. Через пять минут Анатолий Никонцев развил успех. Но армеец Ярослав Дыбленко через пару минут отыграл одну шайбу, когда на льду было по четыре полевых игрока с обеих сторон.

В начале второго периода спартаковец Анатолий Никонцев забросил свою вторую шайбу. Попытки СКА уйти от поражения успехом не увенчались. Все, что удалось хозяевам, — сократить отставание в конце третьего периода. Гол на счету Сергея Плотникова.

"Спартак" выиграл 3:2 и с 20 очками занимает седьмое место в Западной конференции. У СКА 24 очка и второе место.