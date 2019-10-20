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20 октября 201920:29

ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге: госпитализированы 15 человек

ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге: госпитализированы 15 человек

В результате столкновения маршрутки с трамваем в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек, 15 госпитализированы. Все пострадавшие — пассажиры маршрутки, в их числе трое детей: одному девять лет, еще двоим по четырнадцать.

Маршрутка врезалась в трамвай вечером в воскресенье, 20 октября, на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе. После столкновения микроавтобус опрокинулся на бок. Очевидцы ДТП говорят, что виновником стал водитель маршрутки — транспортное средство двигалось на красный сигнал светофора.

Все обстоятельства аварии установят сотрудники полиции, которые сейчас работают на месте происшествия, пишет "Интерфакс".

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