"Нефтехимик" добился третьей победы подряд, обыграв рижское "Динамо"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершался матчем в Риге, где местное "Динамо" на своем льду принимало нижнекамский "Нефтехимик". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Хоккеисты "Нефтехимика" забили обе свои шайбы в промежуток с 19-й по 24-ю минуту матча. Авторами голов стали Ильдар Шиксатдинов и Райан Мерфи. Хозяевам удалось ответить лишь шайбой Микелиса Редлихса.

"Нефтехимик" победой в Риге добился сразу двух личных достижений: впервые за восемь предыдущих лет смог победить в столице Латвии, а также побеждает в КХЛ на протяжении трех матчей кряду. Для рижских "динамовцев" это поражение стало вторым в пяти последних встречах.

"Нефтехимик" набрал 19 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. "Динамо" же с 12-ю баллами замыкает таблицу Запада.