Росприроднадзор хочет проверить все дамбы страны

Росприроднадзор попросит у правительства разрешение проверить все дамбы в России, чтобы избежать повторения трагедии в Красноярском крае. С такой инициативой в кабмин представители ведомства намерены обратиться уже в предстоящий понедельник, 21 октября.

Кроме того, Росприроднадзор проверит все участки, где работает компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото") — именно на ее месторождении произошло ЧП. Такие проверки планируется начать 23 октября, пишет ТАСС.

В результате прорыва дамб на золотодобывающем прииске в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, девять пострадавших находятся в больнице. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей.