"Динамо" лишило "Краснодар" лидерства в РПЛ

В Москве на стадионе "ВТБ-Арена" столичное "Динамо" и "Краснодар" завершали программу 13-го тура российской премьер-лиги. Соперники не смогли определить победителя матча и разошлись ничьей. Итоговый счет – 1:1.

Бело-голубым удалось забить быстрый гол, когда уже спустя три минуты после стартового свистка арбитра Григорий Морозов поразил ворота "быков". Однако те спустя еще полчаса встречи нашли контраргумент в виде забитого мяча Александром Мартыновичем. Больше забить футболисты обеих команд не смогли.

Таким образом, краснодарцы упустили возможность сравняться по очкам с "Локомотивом" (29) и "Зенитом" (29) и вклиниться в лидерскую группу. "Быки" набрали 27 баллов и занимают третью строчку. "Динамо" с 11-ю очками располагается на предпоследнем, 15-м месте РПЛ.