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Договор о РСМД 1 час назад

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21 октября 201900:19

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

Global Look Press

НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.

"С нашей точки зрения это лишено смысла", — сказала Роуз Готтемюллер, заместитель генерального секретаря НАТО в интервью изданию "Коммерсант".

По ее словам, все члены альянса убеждены, что дальность полета ракеты 9М729 (в странах Запада считают ее нарушителем договора – прим Вести.ру) превышает ограничения, установленные договором о ликвидации ракет, а также что Россия уже развернула эти ракеты на своей территории.

При этом Готтемюллер не исключила полностью возможность диалога с Россией по ракетам средней и меньшей дальности.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации​​​.

До 2 августа между США и Россией существовал договор, полностью запрещавший эти ракеты. В начале года Вашингтон объявил о решении выйти из соглашения в одностороннем порядке, обвиняя Россию в его длительном нарушении.

Штаты требовали от России уничтожить ракеты 9М729. В Вашингтоне уверены, что ракету якобы испытывали на дистанции от 500 до 5,5 тысячи километров, что противоречит ДРСМД. В ответ Минобороны России провело брифинг, на котором продемонстрировало ракету и ее характеристики, но представители США и других стран НАТО на презентацию не пришли.

О бездоказательности обвинения в адрес России со стороны США еще в конце 2018 года подробно говорил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Вашингтон сам решил выйти из ДРСМД, а потом начал подыскивать объяснения такого шага.

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