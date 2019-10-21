Пловец Морозов выиграл серебро этапа ISL

Российский пловец Владимир Морозов занял второе место на этапе Международной лиги плавания, который проходит в американском Льюисвилле. Россиянин стал обладателем серебряной медали в дисциплине 100 метров вольным стилем.

Время Морозова составило 46,29 секунды. Он отстал от победившего в заплыве австралийца Кайла Чалмерса на 0,07 секунды. Замкнул тройку лучших американский пловец Нэтан Эдриан – 100-метровку он проплыл за 46,63 секунды.

Еще одну медаль во второй соревновательный день завоевал другой представитель России Кирилл Пригода. Он показал третий результат в заплыве на 100 метров брассом, преодолев дистанцию за 57,61 секунды.