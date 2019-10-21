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21 октября 201902:57

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

29-летняя Лоуренс, рассказывая о своем женихе, назвала его лучшим человеком на свете. Про 34-летнего избранника актрисы известно, что он арт-директор галереи Gladstone, в которой представлены работы таких известных современных художников и скульпторов, как Мэтью Барни, Карролл Данхем, Ричард Принс и Аниш Капур. Он изучал историю искусств в Университете Нью-Йорка.

Актриса обратилась к известному организатору свадеб Марку Сиду и совместно с ним составила насыщенное меню для банкета: копченая свиная грудинка с маринованными яблоками, бинье из соленой трески, лепешки из сладкого картофеля, брюссельская капуста с вяленым яичным желтком, а также обжаренная на дровах рыба с маслом и травами, настоянными на лимоне, а также несколько вегетарианских блюд. На десерт подавали карамелизированные яблоки с солью и шоколадный пудинг с коричным сахаром и бурбоном.

Среди 150 приглашенных оказались актрисы Эмма Стоун, Сиенна Миллер, Эми Шумер, Кэмерон Диас с мужем Бэнджи Мэдденом, певица Адель, а также, по некоторым данным, актер Брэдли Купер, сообщает РИА Новости.

Торжество состоялось в особняке Белкур в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Роскошное здание, напоминающее Версаль, было построено в конце XIX века. В настоящее время третий по величине особняк Род-Айленда заполнен предметами искусства, антиквариатом и коллекцией персидских ковров, служит галереей искусств и иногда сдается нынешними владельцами под мероприятия.

Невеста была в платье от Dior — французского модного дома, лицом которого является.

В государственных органах пара зарегистрировала свой брак еще в сентябре. Молодых людей видели  выходящими из отделения регистрации браков Манхэттена.

Дженнифер Лоуренс – лауреат премии "Оскар", трижды лауреат "Золотого глобуса", обладатель престижной премии BAFTA. В ее фильмографии работы в картинах "Мой парень — псих", "Люди Икс" и "Голодные игры".

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