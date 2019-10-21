Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли "Вашинтону" обыграть "Чикаго"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжаются матчи очередного соревновательного дня. В одном из них "Вашингтон Кэпиталз" добился победы над "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 5:3.

Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.

Также в составе "Вашингтона" забивали Ник Дауд и Том Уилсон. Авторами голов у "Чикаго" становились Дрейк Каджула, Доминик Кубалик и Патрик Кейн.

Благодаря этой победе "Вашингтон" набрал 14 очков и занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ. "Чикаго" остался с пятью баллами и располагается на 13-м месте на Востоке лиги.