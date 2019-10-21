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21 октября 201906:17

Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России

EPA

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 21 октября, в котором произошли изменения у российских теннисисток. Так, Анастасия Павлюченкова стала первым номером России, отыграв сразу десять позиции.

Теперь 28-летняя россиянка располагается на 30-й строчке рейтинга. Ее взлет стал возможен после того, как она добралась до финала Кубка Кремля. В решающей встрече она проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Помимо Павлюченковой отыграли несколько мест в рейтинге еще несколько россиянок. Екатерина Александрова поднялась на три строчки вверх и теперь занимает 35-е место рейтинга, Вероника Кудерметова сместилась с 42-й на 41-ю строчку, Светлана Кузнецова повысилась с 57-й до 55-й позиции, а Анна Блинкова скакнула на семь мест: теперь она 59-я ракетка мира.

В сотне лучших теннисисток мира также Дарья Касаткина (70 место / -33 строчки), Маргарита Гаспарян (83 / -2), Анастасия Потапова (90 / -1), Анна Калинская (96 / +6) и Наталья Вихлянцева (100 / -7).

В первой тройке изменений не произошло – первое место у австралийки Эшли Барти, второе – у чешки Каролины Плишковой и третье – у японки Наоми Осаки.

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