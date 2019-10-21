В Испании перезахоронят генерала Франко

В Испании ждут перезахоронения останков генерала Франциско Франко. Это должно произойти сегодня, 21 октября.

На эксгумации настаивали социалисты, пришедшие к власти прошлым летом. В правительстве настаивают, что в "Долине Павших", где похоронили Франко, могут покоится лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Генерал Франко умер гораздо позже.

Против перезахоронения выступили родственники диктатора, однако суд остался на стороне правительства, сообщает "Россия 24". Останки Франциско Франко перенесут на мадридское кладбище Минго Рубио, где покоится его супруга.

Генерал Франко был одним из организаторов военного переворота в Испании в 1936 году, который привел к гражданской войне. В 1939 году он встал у власти и оставался главой авторитарного режима более 35 лет.