В Каталонии прошел мусорный митинг

В Каталонии несколько сотен человек устроили сидячий протест. Расположились на проезжей части в самом центре Барселоны, блокируя движения автомобилей.

Совместили акцию с мусорным митингом, передает "Россия 24". Участники акции принесли пакеты с отходами, чтобы бросить их к зданию испанского правительства.

Больше недели активисты выражают свое недовольство приговором, вынесенным в отношении каталонских чиновников. Причастных к организации референдума о независимости Каталонии приговорили к срокам от 9 до 13 лет. Толпа требует освободить заключенных.