Шойгу: ракеты США с высокой вероятностью могут быть развернуты в АТР и Европе

США могут развернуть ранее запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе для нагнетания напряженности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов. Он также отметил, что Россия выступает против такого сценария.

"Сегодня наиболее опасные тенденции в сфере международной безопасности — это вовлечение стран в гонку вооружений за счёт размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу, — сказал он. — Понимание данных проблем и готовность их решать путём диалога — главная цель мирового сообщества и государств, перед которыми стоят эти вызовы".

Министр обороны подчеркнул, что страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики.