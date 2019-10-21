Ибрагимович вместе с "Гэлакси" вышел в 1/4 финала MLS

Футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" пробился в 1/4 финала Высшей футбольной лиги США. В стартовом матче плей-офф футболисты из Калифорнии одержали победу над "Миннесотой Юнайтед". Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу "Гэлакси".

В составе победителей авторами голов стали Себастьян Ллетлег и Хонатас дос Сантос. Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович провел матч без замены, но за 90 минут матча отличиться результативными действиями ему не удалось. У "Миннесоты" автором гола стал Ян Грегуш.

"Гэлакси" поспорит за место в полуфинале MLS с соседями из "Лос-Анджелеса", ставших победителями регулярного чемпионата. За счет этого они вышли в четвертьфинал напрямую, не проводя матч 1/8 финала.