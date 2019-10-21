На Дальнем Востоке на воду спущен новый боевой корабль

На Амурском судостроительном заводе спущен на воду корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, для нужд которого и строится корабль, он переведен для завершающего этапа технических работ к достроечному пирсу. Во второй половине 2020 года корвет переведут на базу в Приморье для достройки и начала ходовых испытаний.

Корабль назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый". Ему было присвоено звание Героя России посмертно (Алдар стал первым моряком-надводником, удостоенным этого звания в мирное время), передает ТАСС.

Главным оружием корвета станут управляемые ракеты "Уран", а также пушки и передовые зенитные системы.