"Реал" вспомнил про Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в мадридский "Реал". Президент "королевского клуба" Флорентино Перес рассматривает возможность замены нынешнего тренера Зинедина Зидана.

"Реал" проиграл в воскресенье "Майорке" 0:1 и отступил на второе место. Перес недоволен работой французского специалиста Зидана и готов пойти на радикальные меры. А именно – на замену главного тренера.

Как информирует Чемпионат.com, Флорентино Перес провел переговоры с Жозе Моуринью, не связанным работой ни в одном из клубов. Португалец уже тренировал "Реал" в 2010-13 годах. Под его руководством мадридцы становились чемпионами страны и выигрывали Кубок Испании.

