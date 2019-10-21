Каждая десятая компания уволит сотрудников

В 2020 году почти в каждой десятой компании будут увольнять сотрудников. Об этом говорится в исследовании HeadHunter по итогам опроса работодателей.

19 процентов компаний уже сократили численность персонала в этом году. Однако 49 процентов ее увеличили. В целом компании позитивно оценивают перспективы: 62 процента намерены нанять еще сотрудников. При этом 9 процентов заявили о возможных сокращениях.

"Известия" отмечают, что в прошлом году увольнять сотрудников собирались в каждой пятой фирме (21 процент), а в этом году в каждой десятой.

Оклады сотрудников увеличились в 43 процентах фирм и предприятий, в 53 — остались без изменений, а об уменьшении окладов заявил лишь один процент работодателей.

В Минтруде считают, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном состоянии. Там ожидают роста реальных зарплат на 2 процента.

Как сообщалось ранее, около четверти россиян боятся увольнения. Меньше всего сокращений опасаются врачи и учителя.