Волонтеры "Норникеля" построили экотропу в Кавказском заповеднике

В Кавказском заповеднике в Сочи с 17 по 19 октября собрались лучшие волонтеры компании "Норникель". Поводом для встречи стал финальный слет экологического марафона "ПонесЛось!" — масштабного проекта программы корпоративного волонтерства.

На протяжении 5 месяцев активные сотрудники из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Красноярска, Читы и Москвы реализовывали в своих городах разные волонтерские проекты. Сажали деревья, ремонтировали скверы и парки, проводили экологические акции. И вот авторы самых интересных практик были приглашены в Сочи, чтобы рассказать о проделанной работе и обменяться опытом с друзьями и коллегами.

Энергетик цеха Игорь Левченко из Норильска, который впервые принял участие в экомарафоне, рассказал о проекте своей команды, реализованном в рамках "ПонесЛось!": "В этом году начали участвовать и сделали экологическую детскую площадку на турбазе нашего завода из покрышек, которые собрали в городе, и деревянных поддонов и палет. Максимально важно находить время на то, чтобы делать лучше то место, в котором ты живешь, как минимум, а как максимум — стараться делать проекты, которые подхватят люди со всего мира".

По словам начальника управления благотворительных программ "Норникеля" Игоря Сухотина, из года в год корпоративное волонтерство в компании набирает обороты. В четвертом сезоне экомарафона "ПонесЛось!"» приняли участие более 600 человек и 64 команды — это рекорд проекта.

"По количественным показателям мы растем, но больше радуют качественные изменения, которые происходят с ребятами, — признается Игорь Сухотин. — На первом слете сложно было представить формат презентаций в стиле TED, а сегодня ребята делают их естественно, раскованно, и это говорит о том, что ребята знают, о чем говорят, и умеют это делать".

Три для в Сочи для участников слета получились очень насыщенными. Утреннюю зарядку с ними проводили олимпийские чемпионы Александр Легков, Антон Шипулин и Дмитрий Труненков. На экспертных сессиях выступали авторитетные бизнес-тренеры и представители крупных корпораций, а кроме того, волонтеры "Норникеля" смогли построить на территории заповедника интерактивную "Тропу зубра".

"Мы здесь строим, но я с удовольствием сама приеду сюда с родственниками и друзьями. Обязательно пройду, посмотрю. Во-первых, насколько крепко и хорошо будет держаться. Во-вторых, побываю в том же амфитеатре на какой-то интересной и познавательной беседе", — пообещала Алена Цветкова, ведущий специалист департамента промышленной безопасности из Мончегорска.

"В наше время волонтерство — это одно из ключевых мероприятий, где люди могут сделать полезные и добрые дела, — уверен олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. — Что касается спорта, то мы видели, что волонтеры еще и спортивные. Умеют и пробежать кросс, и сделать гимнастику. Вместе мы заряжаем друг друга энергией, что даст нам сил на целый день".

Помимо добрых дел волонтеры провели в Сочи сессию планирования Экомарафона-2020, а также благотворительный матч с участием посла мероприятия Андрея Тихонова.

"Уже стало доброй традицией, что волонтеры играют в футбол с ребятами из детских школ, детских домов. И сегодня такая добрая атмосфера. Это снова событие, это снова встреча друзей и разговор о будущем — какие будут волонтерские проекты в городах присутствия "Норникеля" и какие добрые дела, которыми волонтерным прославят свою компанию в следующем году", — объяснил Вадим Ковалев, член Общественной палаты РФ.

Завершился экослет в Сочи премьерой фильма о волонтерах "Норникеля" "Неравнодушные", который недавно одержал победу на Каннском и Лос-Анджелесском кинофестивалях.